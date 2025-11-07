Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"

John Elkann, amministratore delegato di Exor (holding che controlla la Juventus), ha smentito alla Reuters ogni indiscrezione sulla possibile cessione del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Continuiamo a essere pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne gli azionisti di controllo da oltre un secolo".

Sulle possibili collaborazioni con altri investitori, come ad esempio Tether (società di criptovalute che è diventata secondo azionista del club), Elkann ha invece aggiunto: "Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e passione per il club. Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo team dirigenziale, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi positivi con la disciplina finanziaria".