Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos

La Juventus resta protagonista. L’arrivo di Spalletti ha riportato entusiasmo nell’ambiente ma è chiaro che il mercato di gennaio è un’opportunità da tenere sempre presente. Anche perché la squadra ha bisogno di essere rafforzata. L’innesto di un centrocampista resta tra le priorità. Qui le idee sono tante. L’ultima porta al nome di Frattesi, che piace da sempre. L’operazione a metà stagione diventa complicatissima per mille motivi. Anche perché l’Inter difficilmente potrebbe prendere in considerazione la possibilità di una una cessione. Magari a giugno il discorso sarebbe diverso ma adesso la strada per provare ad aprire una trattativa è tutta in salita. Il rilancio totale di Vlahovic invece apre un altro tipo di scenario. L’attaccante serbo sta disputando un’ottima stagione e il club bianconero a breve farà un tentativo per il rinnovo. È evidente che tutto dipenderà da Vlahovic. È lui che ha in mano il suo futuro visto che può decidere di liberarsi a giugno ala scadenza di contratto. C’è da capire invece cosa accadrà con Jonathan David. L’ex centravanti del Lille non sta convincendo e quindi la società potrebbe riflettere sull’ipotesi di un addio già nella sessione invernale. Alla finestra restano Chelsea e Tottenham che stanno facendo le loro valutazioni.

Anche il Milan è sempre operativo. La questione attaccante rimane un tema considerato il rendimento di Gimenez.

Il campionato sta offrendo una grande chance ai rossoneri, il cammino di Inter e Napoli non è inarrestabile e quindi anche in virtù di questo il Milan non vuole lasciare niente di intentato. Tare sta completando il giro d’orizzonte e tra le opzioni negli ultimi tempi sono entrati altri due profili. Il primo è quello di Füllkrug acquistato dal West Ham per 26 milioni di euro più 4 di bonus nell’estate del 2024. L’avventura inglese non sta andando come pensava e quindi ecco che se ci dovessero essere margini il Milan potrebbe farsi avanti. L’altro è Sorloth dell’Atletico Madrid. Qui il Milan potrebbe giocarsi la carta di uno scambio con lo stesso Gimenez, che ha il gradimento del club spagnolo. In prospettiva la società rossonera guarda anche a Rayan Vitor, stella del Vasco da Gama. I riflettori sono accesi da tempo e magari presto potrebbe arrivare l’accelerata giusta. Per quanto riguarda invece il capitolo difensore, il Milan sta pensando a Solet dell’Udinese che peraltro piace molto anche all’Inter. Insomma se ci sarà la possibilità l’obiettivo è regalare ad Allegri un paio di colpi che possano dare un’ulteriore sterzata per magari agganciare anche la zona scudetto.

Infine il Napoli. Il club azzurro è impegnato su tutti i fronti e per questo Manna è al lavoro per tentare di sistemare il centrocampo che sarà privo di De Bruyne fino a febbraio. Un’assenza pesante da colmare magari con l’arrivo di un altro giocatore. Mainoo resta il preferito, Pellegrini è un’altra opzione visto il contratto in scadenza con la Roma ma c’è anche Miretti, un vecchio obiettivo che potrebbe tornare d’attualità. Già in estate il Napoli ci aveva provato fermandosi davanti alla richiesta della Juventus. Intanto gli osservatori azzurri hanno messo nel mirino Alisson Santos, classe 2002, attaccante in forza allo Sporting Lisbona, che si è già fatto notare anche in Champions League.