Venezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: sono otto i giocatori indisponibili

Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Angelo Gregucci, per la gara di domani contro il Venezia, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Risultano indisponibili per la gara di domani Altare e Romagnoli in difesa, Ricci, Girelli, Abildgaard e Malagrida a centrocampo, Pedrola e Pafundi in attacco.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia

Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampisti: Barak, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Henderson

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro

Sulla sfida del 'Penzo' il tecnico dei blucerchiati ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "Abbiamo chiesto dei sacrifici, dovremmo fare sempre di più, ma in ritiro ho visto tanta partecipazione, che ora voglio rivedere in campo: ci saranno momenti di difficoltà, ma dovremmo superarli insieme con il giusto atteggiamento. Ora c'è il tempo di assumerci le proprie responsabilità, siamo in fondo alla classifica e bisogna saper lottare: alchimie e chiacchiere sono aria fritta, fuffa, tutti dobbiamo fare qualcosa in più, ben oltre i numeri positivi della precedente gare. Serve fare altro, essere più determinati e sbagliare bene: questi son concetti semplici e banali, ma dobbiamo farli nostri. Per rappresentare al meglio il nostro popolo".