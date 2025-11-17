Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 14ª giornata: i parziali dei due match delle 20:30. Giana avanti nel recupero

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 21:19Serie C
Luca Bargellini

Si sono chiusi i primi tempi dei due posticipi della 14ª giornata del campionato di Serie C iniziati alle ore 20:30. Al momento reti inviolate in Foggia-Cavese, mentre la Giana Erminio è passato in vantaggio al 48' sul campo della Pergolettese grazie alla rete di Alborghetti (padroni di casa in dieci uomini dal 33' per l'espulsione per doppia ammonizione a Tremolada). Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
Lecco-Pro Patria 1-0
13' Furrer
Vicenza-Renate 1-0
10' Cuomo

In corso
Pergolettese - Giana Erminio 0-1
45'+3 Alborghetti

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

GIRONE B
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
Pontedera-Pianese 2-0
40' Faggi

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
Altamura - Salernitana 1-2
11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)
Giugliano - Audace Cerignola 0-1
51' Parlato
Potenza - Trapani 2-1
21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)

In corso
Foggia - Cavese 0-0

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

