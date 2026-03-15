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Foggia, e se la Pazienza fosse finita? Nuovo ko per i Satanelli e ultimo posto in classifica

Foggia, e se la Pazienza fosse finita? Nuovo ko per i Satanelli e ultimo posto in classificaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 17:26Serie C
Claudia Marrone

Il primo verdetto dei tornei professionistici è arrivato, la Triestina è retrocessa in Serie D, ma il Pontedera non se la passa meglio, ed è sicuramente a rischio. Attenzione però, anche il Foggia, nel Girone C, è più o meno sulla stessa barca dei toscani, e rischia davvero di gettare al vento una stagione, nata comunque sotto una cattiva stella con varie problematiche societarie che hanno poi portato al cambio di proprietà ma anche al quarto allenatore stagionale. Che non sta incidendo.

Nelle cinque giornate alla guida dei rossoneri, infatti, Michele Pazienza ha collezionato altrettante sconfitte, l'ultima oggi contro la capolista Benevento (CLICCA QUI per il punto della situazione): un ruolino di marcia che parla da solo, e che potrebbe costare anche caro all'allenatore, che quest'anno era già stato esonerato dalla Torres, dove aveva iniziato la stagione. Lo scorso weekend fu deciso di dargli nuova fiducia, ma la situazione adesso è preoccupante.

Non sarà una serata semplice per il tecnico, e neppure per il club, chiamato adesso a dare risposte. Prima che sia troppo tardi, perché c'è almeno da provare ad agganciare il treno playout e giocarsi poi il tutto per tutti agli spareggi salvezza.

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