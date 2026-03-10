Cambio di rotta a Picerno: il tecnico Bertotto verso l'esonero. Paga le ultime quattro gare
Nelle prossime ore in casa Picerno potrebbe arrivare l’esonero di Valerio Bertotto. La società infatti, come riferito da Tuttoc.com, avrebbe maturato la decisione di cambiare guida tecnica non essendo soddisfatta dell’ultimo periodo della squadra e della gestione della rosa nonostante il rafforzamento avvenuto durante il mercato di gennaio.
Il Picerno nelle ultime quattro gare ha conquistato appena due punti ed è reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Cavese ed è attualmente sedicesimo in classifica con però un punto di distanza dalla salvezza diretta. Le ultime prestazioni e risultati avrebbero però convinto il club a un cambio di allenatore con l’annuncio dell’esonero che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.
