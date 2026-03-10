Serie C, in archivio la 31ª giornata: risultati e classifiche. Vola l'Ascoli, frenata del Catania
Con la serata di ieri si è ufficialmente conclusa la 31ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto in campo il Girone B e il Girone C, con risultati sorprendenti che hanno chiaramente smosso le classifiche.
GIRONE A
Con la vittoria sulla Giana Erminio, il Vicenza ipoteca la Serie B, che potrebbe arrivare già nel prossimo turno di campionato: sarebbe questo il primo verdetto della stagione attualmente in corso. Torna a vincere il Lecco, ai piani alti, ma la corsa del Trento sembra invece inarrestabile; ottimo pari, quello del 'Rigamonti' per la Triestina, con l'Union Brescia che ormai ha perso troppo terreno dal Lane. Esordio amaro per Chiecchi da primo allenatore della Virtus Verona, con i rossoblù al momento retrocessi.
GIRONE B
Vince l'Arezzo, che tiene a distanza - ancora di soli 4 punti - l'Ascoli, che strapazza il Ravenna nel big match che può essere poi decisivo per la stagione: 2-0 il finale, a dimostrazione del momento di grazia che sta vivendo la compagine marchigiana. Nella parte bassa, preziosa vittoria del Perugia, sempre nelle gare giocate ieri, che condanna il Pontedera: i granata scivolano sempre di più verso la Serie D.
GIRONE C
Con il pareggio di ieri, il Catania sembra salutare la vetta, sempre più appannaggio del Benevento. I fari di questo raggruppamento, però, erano puntati sempre più sull'extra campo, con il Trapani che evita l'esclusione ma riceve altri 5 punti di penalità, per un totale di 20, situazione che fa scivolare i siciliani al penultimo posto della graduatoria.
Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate dei tre match:
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3' [rig.] e 47' [rig.] e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' [aut.[ Iotti (P), 77' Redolfi (C)
Renate-Lumezzane 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' [rig.] Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1
52' Eusepi
Ternana-Gubbio 0-1
40’ Ghirardello
Ascoli-Ravenna 2-0
48' Gori, 90+20' [rig.] Galuppini
Campobasso-Arezzo 0-1
77' Iaccarino
Perugia-Pontedera 2-1
29' e 82' Montevago (PE), 90+5' Sapola (PO)
Riposa – Bra
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)
Foggia-Potenza 0-1
58' Siatounis
Sorrento-Benevento 0-2
19' [rig.] e 40'+5 Salvemini
Cavese-Picerno 2-0
14' [rig.] Orlando, 90'+3 Fella
Atalanta U23-Audace Cerignola 3-2
3' Levak (AT), 12' Cortinovis (AT), 46' Vitale (AU), 50' Parlato (AU), 78' [aut.] Gasbarro (AU)
Catania-Casertana 0-0
Monopoli-Casarano 2-1
45' [rig.] Chiricò (C), 57' Ronco (M), 63' Longo (M)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Siracusa 24, Trapani 23, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva
