TMW Il Picerno è pronto al ritorno di De Luca in panchina. Niente 'volto nuovo' per il post Bertotto

Come è già noto, ci sarà un nuovo cambio in panchina in casa Picerno, con mister Valerio Bertotto che paga l'andamento della squadra nelle ultime quattro gare, comprensive di quella di domenica: lo scontro quasi diretto con la Cavese è infatti andato ai campani, complicando nuovamente la classifica della compagine rossoblù. Il ribaltone, però, non riguarderà un ulteriore nuovo volto ma, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la società ha optato per il ritorno di Claudio De Luca.

Il tecnico con cui il club aveva iniziato la stagione, era stato esonerato lo scorso 12 ottobre, ma la svolta poi effettiva non era arrivata, tanto che adesso, dopo cinque mesi, la decisione è quella di ridare una scossa alla squadra.