Serie C, i marcatori: Stuckler (Vicenza) tocca quota 10, come Gori. Che trascina il suo Ascoli

Con la giornata di ieri, lunedì 9 marzo, la Serie C ha mandato in archivio la 31ª giornata del campionato, che ha regalato sorprendenti risultati - avvicinando il Vicenza alla Serie B - e che ha smosso non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), La Gumina (4; Inter U23), Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco), Stuckler (2; Vicenza)

9 gol: Caccavo (Lumezzane), Capone (6; Trento), Clemenza (4; Dolomiti Bellunesi), Rauti (Vicenza)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Morra (2; Vicenza), Pellegrini (2; Trento), Sali (AlbinoLeffe)

7 gol: Dalmonte (Trento), Karlsson (Renate), Vertainen (Triestina)

6 gol: De Paoli (2; AlbinoLeffe), Giannotti (Trento), Gunduz (Triestina), Parlati (1; AlbinoLeffe), Udoh (Pro Patria)

GIRONE B

12 gol: Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Gori (2; Ascoli), Pattarello (4; Arezzo)

9 gol: Cianci (2; Arezzo), Di Carmine (4; Livorno), Dubickas (Ternana)

8 gol: Eusepi (2; Sambenedettese), Dionisi (3; Livorno), Sinani (Bra), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Franzolini (Forlì), Luciani (2; Ravenna/Torres), Montevago (Perugia), Puczka (3; Juventus NG), Ravasio (2; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)