Vicenza, Gallo: "C'è ancora la Supercoppa per salutare i tifosi. Futuro? Ne parleremo con calma"

“Avrei voluto vincere perché lo meritavamo. È vero che è l’ultima di campionato, ma abbiamo ancora la Supercoppa e avremo modo di salutare meglio i nostri tifosi. Mi sarebbe piaciuto vincere, non è successo, pazienza". Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato così dopo l'ultima gara interna della stagione conclusa con un pareggio senza reti contro la Pergolettese soffermandosi poi sul futuro e sui giovani fatto esordire nella giornata di oggi.

La settimana prossima ci sarà l’incontro con la società: "Quali sono le mie ambizioni per il prossimo campionato di Serie B? Come posso dirtelo adesso? Oggi è il 19 aprile, non penso sia il momento per parlare di ambizioni. - prosegue ancora Gallo come si legge su Tuttoc.com - Ci vogliono programmi, piedi per terra, equilibrio e capacità di leggere la situazione. Ci incontreremo e ne parleremo con calma".

Infine spazio alla formazione e ai giovani fatti esordire: “Sono contento delle scelte che ho fatto nella formazione iniziale, ho avuto risposte che chiaramente già conoscevo, però poi dopo la partita tutto viene amplificato, la difficoltà viene amplificata, ma ho avuto risposte positive. Sono contento per l’esordio di Mattia Golin, sono contento di aver fatto giocare Broggian, anche se l’espulsione mi ha scombussolato, però poi dopo ho deciso di proseguire secondo il piano”.