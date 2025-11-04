Serie C, Giudice Sportivo: quattro giornate a Ierardi (Catania). Inibito Massimo Ferrero

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in relazione alle gare della 12ª giornata di campionato. Di seguito le varie sanzioni comminate:

AMMENDE

Sanzione di 1.500 euro a Livorno, Rimini, di mille euro al Ravenna, di 600 euro alla Virtus Verona, di 500 euro alla Salernitana, di 200 euro a Cosenza, Team Altamura e Union Brescia, di 100 euro alla Triestina.

DIRIGENTI ESPULSI -

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 25 novembre 2025 ed € 500,00 di ammenda - Edoardo Piovani (club manager Union Brescia)

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 14 novembre 2025 ed ammonizione - Francesco Perna (team manager Cosenza)

DIRIGENTI NON ESPULSI

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per sette giorni ed € 500,00 di ammenda - Alessandro Degli Esposti (ds Casertana)

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 25 novembre 2025 ed € 1.000,00 di ammenda - Massimo Ferrero (consulente Ternana)

ALLENATORI ESPULSI

Un turno di squalifica per Giovanni Cusatis (Alcione Milano)

CALCIATORI ESPULSI

Quattro giornate di squalifica a Mario Ierardi del Catania, a seguito della gara in casa della Casertana, "per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il pallone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze; per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo".

Tre giornate di squalifica a David Puczka della Juventus Next Gen, a seguito della gara contro la Vis Pesaro, "per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente con uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco".

Due giornate di squalifica a Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola, a seguito della gara contro l'Atalanta U23, "per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere".

Un turno di stop, infine, per Alfredo Bifulco (Campobasso), Alessio Zini (Sambenedettese), Andrea Ceresoli (Benevento), Daniele Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Mattia Guarnieri (Ospitaletto), Lorenzo Masetti (Pianese).