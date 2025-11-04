Ufficiale Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini

La Virtus Verona è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Federico Fanini fino al 30 giugno 2029.

Centrocampista classe 2001, Fanini è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile rossoblù, prima di proseguire la propria formazione nel ChievoVerona. Dopo l’esperienza al Vigasio in Serie D, dove si è messo in luce per rendimento e maturità, che ha seguito quelle con San Martino Speme e Villafranca, è tornato a vestire la maglia della Virtus nell’estate 2025.

In questo suo primo anno tra i professionisti, Federico ha collezionato dodici presenze complessive tra campionato e coppa, di cui nove da titolare, confermando solidità, qualità e continuità di prestazioni.

Figlio d’arte di una famiglia autenticamente virtussina – papà Massimo è allenatore della Juniores Nazionale rossoblù – Fanini incarna al meglio i valori del club: impegno, dedizione e senso di appartenenza.

Giocatore completo, dotato di fisicità, visione di gioco e personalità, Federico si distingue tanto nella costruzione quanto in fase di inserimento offensivo, rappresentando uno dei profili più interessanti tra i giovani italiani emergenti.