La maglia dei 125 anni del Palermo in vendita, Carrozzieri: "Colpa del figlio della mia compagna"

Nelle ultime ore l'ex difensore Moris Carrozzieri si è trovato, suo malgrado, in mezzo alle polemiche. Su un noto sito di vendita d'abbigliamento usato infatti è spuntato un annuncio che metteva in vendita la maglia dell'edizione del 125° anniversario del Palermo appartenente proprio al classe '80 che dal 2008 al 2011 giocò con i rosanero in Serie A. Prezzo di vendita: mille euro.

All'inizio si è pensato a uno scherzo visto che al momento queste divise non sono disponibili per i tifosi, lo saranno dal prossimo novembre, ma solo agli ex calciatori a cui il club le ha donate. E per questo sembrava strano che uno di essi l'avesse messa in vendita on line.

A confermare la vicenda però è stato lo stesso Carrozzieri, che in diretta su Rosanero TV ha spiegato la vicenda: "Ho lasciato la mia maglia del Palermo a Roma dalla mia compagna e suo figlio di 12 anni l’ha presa e ha messo l’annuncio su Vinted senza dirmi nulla. Appena mi sono arrivati i messaggi l’ho fatto rimuovere“.