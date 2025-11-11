Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Si è conclusa la 13ª giornata di Serie C. Nel Girone A il Vicenza continua la sua corsa solitaria battendo l’Inter U23 e portandosi a +8 sulle inseguitrici. Nel Girone B il Ravenna domina la Torres e sale in vetta davanti all'arezzo, fermato sul pari dal Perugia. Nel Girone C il Catania balza al comando superando il Team Altamura, con Salernitana e Benevento subito dietro.
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Inter U23-Vicenza 1-2
31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)
Union Brescia-Alcione Milano 0-1
71' Bright
Pro Vercelli-Triestina 3-1
37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T), 73' Sow Ouseynou (P), 80' Sow (P)
Trento-Ospitaletto 3-0
3' Corradi, 11' Capone, 73' Chinetti
Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-1
74' Sali (A), 90'+1 Albertini (GE)
Novara-Lecco 1-0
71' Da Graca
Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)
Juventus Next Gen-Forlì 1-0
70' Pedro Felipe
Perugia-Arezzo 0-0
Carpi-Livorno 2-0
39' Stanzani, 68' Cortesi
Ternana-Vis Pesaro 1-1
48' Stabile (VP), 50' Dubickas (T)
Classifica: Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Forlì 20, Ternana 20, Pineto 19, Gubbio 18, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1
45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)
Catania-Team Altamura 2-0
71' Di Gennaro, 77' Cicerelli
Siracusa-Latina 3-1
1' Zanini (S), 80' [rig.] Parigini (S), 90'+2 Di Giovannantonio (L), 90'+6 Cancellieri (S)
Monopoli-Casertana 1-1
6' rig. Longo (M), 68' Casarotto (C)
Sorrento-Audace Cerignola 1-2
12' Martinelli (AC), 51' Gambale (AC), 88' Bolsius (S)
Foggia-Benevento 0-3
48' Tumminello, 56' Mignani, 87' Talia - [espulso Rizzo (F) al 32' e Mehic (B) al 72']
Salernitana-Crotone 0-0
Classifica: Catania 28, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 23, Monopoli 22, Casertana 19, Casarano 18, Crotone 18, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10, Foggia 10, Siracusa 9
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
