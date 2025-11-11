Virtus Entella, Guiu rivede il campo: "Stare fuori fa male. Finora raccolto meno del dovuto"

Dopo un mese e mezzo (quarantotto giorni per la precisione) a guardare gli altri giocare e lavorare per il rientro, dopo l’infortunio alla clavicola sinistra e l’operazione, finalmente Bernat Guiu è pronto a dare il proprio contributo alla Virtus Entella. I 13 minuti concessi dal tecnico Andrea Chiappella contro la Reggiana hanno posto fine a un vero e proprio incubo per il catalano che sogna di ripetersi in Serie B dopo essere stato fra i protagonisti della promozione l’anno passato.

“Sono state settimane difficili stare fuori e non poter aiutare i compagni fa davvero male. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato e anche sopportato in questo mese e mezzo di lontananza dal campo”, sono le parole di Guiu riportate dal Secolo XIX dopo il ritorno in campo.

“Ci sta mancando qualcosa davanti stiamo creando molto, ma facciamo ancora fatica a trovare il colpo del ko. - prosegue l’attaccante iberico - La strada per arrivare alla salvezza è ancora molto lunga, ma questa squadra ha ancora grandi margini di miglioramento ed è in credito. Se guardiamo alle prestazioni e a quanto creiamo, avremmo potuto raccogliere sicuramente qualcosa di più, ma il calcio spesso sa anche restituire”.