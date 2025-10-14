Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nel radar della Serie A - Luka Topalovic, la Serie C inizia già a stargli stretta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:49
Daniel Uccellieri

L'Inter ha scommesso forte su Luka Topalović, il talentuoso centrocampista sloveno che si è unito ai nerazzurri nell'estate 2024 per una cifra considerevole. Considerato una vera e propria stella nascente in patria, dove ha esordito nel massimo campionato sloveno (Prva Liga) a soli 16 anni, Topalović è la gemma che ora sta affinando la propria lucentezza nell'Inter U23 in Serie C. L'obiettivo della società è chiaro: forgiare in lui il futuro regista o trequartista della prima squadra in Serie A.

Le qualità: tecnica raffinata e doti da goleador
Alto 187 cm, Topalović è un centrocampista con una spiccata propensione offensiva, capace di ricoprire il ruolo di trequartista. La sua arma principale è la tecnica sopraffina, frutto di una formazione giovanile che ne ha affinato la visione di gioco e la capacità balistica. Nonostante la posizione in campo, vanta un'ottima vena realizzativa, come dimostrato dai 9 gol in 31 partite con l'Inter Primavera e dal suo primo storico gol in Serie C con una splendida punizione, segnando all'esordio della neonata Under 23. Il suo piede destro è preciso e letale sia nel gioco manovrato che sui calci piazzati.

Il percorso: dalla Slovenia all'esordio in Serie A
Il percorso di Topalović è stato vertiginoso: dopo aver debuttato giovanissimo con il Domžale, l'Inter lo ha strappato alla concorrenza investendo circa 800mila euro. Appena arrivato a Milano, si è subito distinto nella Primavera, conquistando lo Scudetto e un'importante presenza in Youth League. La consacrazione del club è arrivata con l'esordio in Serie A (subentrando nell'ultima giornata dello scorso campionato) e il passaggio diretto all'Inter U23 in Serie C, dove si sta imponendo con due gol e tre assist in otto presenze. Il suo valore è in crescita e l'Inter lo ha inserito tra i talenti da monitorare da vicino in vista di un futuro in Prima Squadra.

Luka Topalović, la sua scheda
Nato il: 23 febbraio 2006
Nazionalità: slovena
Posizione: centrocampista
Piede: destro
Squadra attuale: Inter
Scadenza: 30 giugno 2026

