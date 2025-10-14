Retegui show con l'Italia: "Il campionato in Arabia non è facile come tutti pensano"

Il 3-0 con cui l'Italia risolve la pratica Israele - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - vale aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, autore di un gol per tempo (prima del sigillo finale di Mancini). Soddisfatto lo stesso attaccante, che a Sky Sport nel post gara ha parlato così: "Abbiamo creato tante situazioni per fare gol, ed è stato bravo Donnarumma con le sue parate. Sono contento per questa vittoria, ora pensiamo alla prossima".

"Il campionato in Arabia (gioca nell'Al-Qadisiya) non è facile come tutti pensano, ci sono squadre fortissime al livello di quelle europee. La Nazionale per noi è importante, io voglio imparare sempre qualcosa di nuovo da portare anche qui in Nazionale".

Retegui sul ct Gattuso: "Il mister è molto vicino a noi, mi chiama anche quando sono a giocare in Arabia. Parla molto con noi, è un grande mister".

Rimpianto per la notte di Oslo? "Sì, là abbiamo sbagliato, dobbiamo fare autocritica ma è il passato e dobbiamo pensare al futuro".