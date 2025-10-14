Casertana, Bentivegna annuncia: "Se tocco la doppia cifra, porto a cena tutta la squadra"

Nel corso della trasmissione di Sky dedicata alla Serie C, è intervenuto l'attaccante della Casertana Accursio Bentivegna, andato a segno nel successo di sabato contro il Picerno: una doppietta che ha piegato la formazione lucana, battuta 0-2.

Queste, le parole del classe 1996: "È stato molto importante trovare la vittoria dopo l'immeritato ko contro il Casarano, ma abbiamo reagito da grande squadra e portato a casa un successo, al quale ho contribuito con il gol più veloce della mia carriera: se mai arrivassi in doppia cifra, porterò a cena la squadra. Con Caserta ho avuto un bellissimo impatto, è una città molto accogliente, e anche in squadra mi trovo bene, con il mister abbiamo tutti un rapporto splendido: cerchiamo di dare il massimo sia in allenamento che in partita, per portare avanti anche le sue idee".

Intanto, per un quadro più completo della situazione, ecco quella che è la classifica del raggruppamento del sud in terza serie:

Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti