TMW Gattuso: "Lavoriamo per convocare Tresoldi e Ahanor". Ma sono situazioni diverse

Sugli spalti del New Balance Stadium per assistere dal vivo alla sfida di Champions League tra Atalanta e Club Brugge, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso s'è così espresso sulla possibilità di convocare in nazionale il difensore della Dea classe 2008 Honest Ahanor e l'attaccante della squadra belga Nicolò Tresoldi: "Li ho visti bene. Possono avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa".

Nato a Cagliari e figlio del calciatore Emanuele Tresoldi, l'attaccante del Club Brugge vive in Germania da quando aveva 13 anni e adesso, grazie alla cittadinanza tedesca ottenuta nel 2022, milita nell'Under 21 teutonica. Negli scorsi giorni, intervistato sul tema da TMW, papà Emanuele si era espresso così sul tema: "Possibile che l'Italia non si sia mai fatta avanti? Lo posso capire perché diciamo che Nicolò era un po' 'nascosto'. Nel senso che giocava nelle giovanili di una squadra di Zweite Bundesliga ed evidentemente era meno visibile magari di altri. La Federcalcio tedesca ci ha invece aspettato e non appena sono arrivati i documenti per la cittadinanza è arrivata la chiamata. Adesso è con l'Under 21 e certamente completerà il ciclo con essa. Poi vedremo". Tutto in questo caso è nelle mani del calciatore visto che è in possesso della doppia cittadinanza. Tresoldi può ancora cambiare nazionale visto che, fino a questo momento, ha giocato solo nelle selezioni giovanili tedesche.

Discorso diverso quello di Honest Ahanor, difensore nato e cresciuto in Italia da genitori nigeriani che ha già presentato tutta la documentazione per ottenere la cittadinanza italiana. Il difensore della Dea potrebbe già oggi essere chiamato dalla Nigeria, ma ha intenzione di intraprendere il suo cammino in Nazionale con la casacca dell'Italia. Un qualcosa che però non può avvenire prima del compimento dei 18 anni e dell'ottenimento della cittadinanza stessa.