Inter, occhi su Caprile e Solet: i nerazzurri sono a caccia di eredi per Sommer e Acerbi

Portiere e difensore erano e rimangono delle priorità per il mercato del futuro in casa Inter: Yann Sommer, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono giocatori avanti con l'età e a cui servirà presto un ricambio di pari livello, almeno in prospettiva. Motivo per cui Marotta, Ausilio e Baccin stanno lavorando da mesi alla ricerca di giocatori che possano raccogliere l'eredità del trio, spedendo anche i propri scout in giro per l'Italia e per l'Europa, per centrare l'obiettivo di portare a casa dei rinforzi di spessore.

In tal senso, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro è stato domenica all'ora di pranzo al Bluenergy Stadium di Udine, per assistere a Udinese-Cagliari (1-1). Sul suo taccuino due nomi in particolare, uno per squadra: Elia Caprile, preso in seria considerazione per il dopo-Sommer e l'obiettivo ormai di lunga data Oumar Solet.

