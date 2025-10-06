Serie C, si è chiusa l'ottava giornata: vincono le big, cadono Torres e Perugia

Si è conclusa l'ottava giornata di Serie C. Nel Girone A continua la marcia del Vicenza, che sbanca 1-0 il campo dell’Alcione Milano e resta in fuga a quota 22. Alle spalle tiene il passo il Lecco (18), fermato però sul 2-2 dalla Virtus Verona. Successo largo della Pro Vercelli (4-0 alla Dolomiti Bellunesi), mentre Union Brescia e Pergolettese si dividono la posta (0-0). L’Inter U23 evita la beffa in extremis con l’Ospitaletto (2-2 al 96’), mentre Renate-Cittadella e Arzignano-Albinoleffe si chiudono sul pari senza reti. Vittorie importanti per la Giana Erminio (2-1 al Lumezzane) e per la Pro Patria, che impatta 2-2 con il Trento. In coda resta ultimo il Novara, fermato ancora sullo 0-0 dalla Triestina.

Nel Girone B giornata favorevole alle prime della classe: Arezzo e Ravenna restano in vetta a 21 punti, grazie ai successi rispettivamente a Rimini (0-1) e sul campo della Juventus Next Gen (2-4). Ne approfitta anche l’Ascoli, che travolge 4-1 il Bra e resta a -1 dalla coppia di testa. Cade invece la Torres, battuta 0-2 dalla Sambenedettese, che aggancia il quarto posto. Vittorie anche per Ternana (2-1 al Pineto), Carpi e Forlì, entrambe di misura. Campobasso e Vis Pesaro danno spettacolo (2-2), così come Gubbio e Pontedera (1-1). Malissimo il Perugia, sconfitto a Carpi e sempre più in crisi.

Infine il Girone C. La Salernitana resta al comando con 19 punti dopo il 3-2 sulla Cavese. In scia vincono Benevento (1-0 a Latina) e Catania (2-0 nel derby col Siracusa), mentre il Cosenza ribalta l’Audace Cerignola 2-1 e aggancia il terzo posto insieme a Casarano. Bene anche il Crotone, che supera 3-0 il Picerno. Pari tra Trapani e Giugliano (1-1) e tra Altamura e Potenza (2-2), mentre Sorrento-Monopoli si chiude senza reti.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Pro Patria-Trento 2-2

33' Udoh (P), 57' [rig.] Capone (T), 64' Mastroianni (P), 69' Giannotti (T)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-0

19' Burruano, 28' Comi, 59' e 90'+2 Mallahi

Alcione Milano-LR Vicenza 0-1

45' Rada

Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe 0-0

Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2

27' rig. La Gumina (I), 44' rig. Panatti (OF), 45'+1' Pavanello (OF), 90'+6' Zuberek (I) - [espulso al 74' Guarneri (OF)]

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Carpi-Perugia 2-0

23' Rossini, 34' Casarini

Forlì-Guidonia Montecelio 1-0

72' Petrelli

Gubbio-Pontedera 1-1

39' [aut.] Zallu (G), 72' [aut.] Pretato (P)

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Casertana-Casarano 0-3

61' Cajazzo, 73' Gyamfi, 82' Malcore

Catania-Siracusa 2-0

5' Lunetta, 64' Ierardi

Salernitana-Cavese 3-2

55' e 70' Inglese (S), 46' Sorrentino (C), 58' Ferrari (S), 64' Macchi (C)

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Sorrento-Monopoli 0-0

Team Altamura-Potenza 2-2

10' Petrungaro (P), 34' Felippe (P), 78' Grande (TA), 90'+2' Simone (TA)

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

35' Emmausso (AC), 45'+5' Kouan (C), 64' Florenzi (C)

Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti