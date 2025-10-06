Scarpa d'Oro, Harry Kane è già a quota 22. Sarà lotta a 3 con Haaland e Mbappe

La stagione è appena cominciata ma i grandi bomber sono già on fire e si può già immaginare chi si contenderà la Scarpa d'Oro 2025/26. In testa alla classifica, per il momento, ci sono giocatori i cui campionati sono iniziati da più tempo. I big però sono già ridosso, potendo sfruttare il coefficiente più alto riservato alle cinque maggiori leghe europee.

Così, virtualmente in testa c'è Harry Kane del Bayern, autore già di 11 reti in Bundesliga. Alle sue spalle la coppia Mbappé-Haaland, già mattatori rispettivamente in Liga e Premier con 9 gol a testa. Poi la sorpresa Semenyo, ala del Bournemouth autore di ben sei centri, e Julian Alvarez, stella dell'Atletico di Simeone (anche lui a quota 6).

Seguono con 5 reti i vari Ansu Fati, Luis Diaz, Can Uzun, Joaquin Panichelli, Vinicius e Karl Etta Eyong. I primi rappresentanti della Serie A sono Christian Pulisic e Riccardo Orsolini, capocannonieri con 4 reti segnate.