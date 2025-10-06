Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno male. La Fiorentina sprofonda

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della sesta giornata di serie A

Due di Cuori

Prima della sosta una bella giornata di campionato e come sempre nella mia rubrica parto con chi mi ha conquistato. Comincio con Hojlund: in questo momento è lui il fattore Napoli. Contro il Genoa la risolve il danese con una stoccata. Gol da opportunista puro, il centravanti ha raccolto il pallone calciato da Anguissa e lo ha scaraventato in porta per la rete che ha deciso il match. E lui l’arma in più di Conte e Lukaku può recuperare con calma. Recupera invece l’Inter che batte, anzi strapazza la Cremonese e centra la terza vittoria consecutiva. Nei 90’ la squadra nerazzurra mostra solidità, gioco, fisico, aggressività, qualità e tattica. Tutto quello che deve far vedere una squadra che vuole stare ad alti livelli. Un mix esplosivo a cui bisogna aggiungere Bonny, l’ex Parma fa tutto. Gol e assist lui e Pio Esposito sono due ottime alternative. Taremi, Correa e Arnautovic un lontano ricordo. L’Inter di Chivu risale e fa paura.

Molto bene anche la Roma che viaggia in prima classe. La squadra di Gasperini batte la Fiorentina fuori casa esibendo solidità difensiva, compattezza e grande gestione tecnica nella ripresa. Tutti principi ereditati da Ranieri che stanno aiutando Gasperini a stare in vetta. Una Roma più pragmatica che bella. Nelle ultime tre partite vinte 5 occasioni create e 7 parate di Svilar, a questo aggiungiamo anche la fortuna che non guasta mai: i 4 legni a favore sono un bel segnale. Al momento con meno Gasp si viaggia forte. Roma di ferro. Un cuoricino lo merita anche Cancellieri che contro il Torino realizza due gol molto belli. L’attaccante ha esibito tecnica, velocità e potenza. Una bella scoperta.

Due di Picche

Il momento negativo della Fiorentina non sembra trovare una soluzione, contro la Roma arriva la terza sconfitta in 6 partite. Un momento molto complicato, contro i giallorossi bisogna contare due pali e un’occasione importante sciupata da Gonsens, ma nel complesso la squadra ha mostrato i soliti limiti, nonostante la prestazione sia stata migliore delle altre. Il gioco si è visto a sprazzi e in mezzo al campo la squadra è sembrata leggera. Qualche guizzo di Kean che è apparso più ispirato, ma veramente poco per poter guardare avanti con fiducia. Urge una riflessione profonda che coinvolga società e allenatore.

Ti aspetti una max partita e invece Juventus – Milan alla fine è un match con più ombre che luci. Le squadre creano poco e pensano più a non prenderle. Tudor in avanti continua con la ruota della fortuna manda dentro David che non si vede. In attacco regna la confusione e non si fa mai male al Milan. I rossoneri invece di affondare il colpo si sono adeguati, meno aggressivi rispetto alle altre partite e ritmi bassi che hanno agevolato la difesa degli avversari. Le due occasioni di Pulisic e Leao pensano, ma si poteva osare di più: una Max occasione persa.

Jolly

Il jolly di giornata lo pesca Ekhator che fa un gol di tacco da vedere e rivedere. Il Genoa perde ma la sua giocata è destinata ad entrare nella grande galleria del calcio. Geniale!!!