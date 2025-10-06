Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno male. La Fiorentina sprofonda

Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno male. La Fiorentina sprofondaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:17Il Due di Piccari
di Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della sesta giornata di serie A

Due di Cuori

Prima della sosta una bella giornata di campionato e come sempre nella mia rubrica parto con chi mi ha conquistato. Comincio con Hojlund: in questo momento è lui il fattore Napoli. Contro il Genoa la risolve il danese con una stoccata. Gol da opportunista puro, il centravanti ha raccolto il pallone calciato da Anguissa e lo ha scaraventato in porta per la rete che ha deciso il match. E lui l’arma in più di Conte e Lukaku può recuperare con calma. Recupera invece l’Inter che batte, anzi strapazza la Cremonese e centra la terza vittoria consecutiva. Nei 90’ la squadra nerazzurra mostra solidità, gioco, fisico, aggressività, qualità e tattica. Tutto quello che deve far vedere una squadra che vuole stare ad alti livelli. Un mix esplosivo a cui bisogna aggiungere Bonny, l’ex Parma fa tutto. Gol e assist lui e Pio Esposito sono due ottime alternative. Taremi, Correa e Arnautovic un lontano ricordo. L’Inter di Chivu risale e fa paura.
Molto bene anche la Roma che viaggia in prima classe. La squadra di Gasperini batte la Fiorentina fuori casa esibendo solidità difensiva, compattezza e grande gestione tecnica nella ripresa. Tutti principi ereditati da Ranieri che stanno aiutando Gasperini a stare in vetta. Una Roma più pragmatica che bella. Nelle ultime tre partite vinte 5 occasioni create e 7 parate di Svilar, a questo aggiungiamo anche la fortuna che non guasta mai: i 4 legni a favore sono un bel segnale. Al momento con meno Gasp si viaggia forte. Roma di ferro. Un cuoricino lo merita anche Cancellieri che contro il Torino realizza due gol molto belli. L’attaccante ha esibito tecnica, velocità e potenza. Una bella scoperta.

Due di Picche

Il momento negativo della Fiorentina non sembra trovare una soluzione, contro la Roma arriva la terza sconfitta in 6 partite. Un momento molto complicato, contro i giallorossi bisogna contare due pali e un’occasione importante sciupata da Gonsens, ma nel complesso la squadra ha mostrato i soliti limiti, nonostante la prestazione sia stata migliore delle altre. Il gioco si è visto a sprazzi e in mezzo al campo la squadra è sembrata leggera. Qualche guizzo di Kean che è apparso più ispirato, ma veramente poco per poter guardare avanti con fiducia. Urge una riflessione profonda che coinvolga società e allenatore.
Ti aspetti una max partita e invece Juventus – Milan alla fine è un match con più ombre che luci. Le squadre creano poco e pensano più a non prenderle. Tudor in avanti continua con la ruota della fortuna manda dentro David che non si vede. In attacco regna la confusione e non si fa mai male al Milan. I rossoneri invece di affondare il colpo si sono adeguati, meno aggressivi rispetto alle altre partite e ritmi bassi che hanno agevolato la difesa degli avversari. Le due occasioni di Pulisic e Leao pensano, ma si poteva osare di più: una Max occasione persa.

Jolly

Il jolly di giornata lo pesca Ekhator che fa un gol di tacco da vedere e rivedere. Il Genoa perde ma la sua giocata è destinata ad entrare nella grande galleria del calcio. Geniale!!!

Articoli correlati
Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"... Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"... Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"
Pisa, il Ds Vaira: "Realizzato un sogno di 34 anni. Vi racconto com'è arrivato Cuadrado"... Pisa, il Ds Vaira: "Realizzato un sogno di 34 anni. Vi racconto com'è arrivato Cuadrado"
Altre notizie Il Due di Piccari
Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno... Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno male. La Fiorentina sprofonda
Milan Max Segnale, tanto Svilar, poco Gasp. Pioli ancora in Arabia, Conte KO, Tudor... Milan Max Segnale, tanto Svilar, poco Gasp. Pioli ancora in Arabia, Conte KO, Tudor poche idee
Allegri – Conte: la vera sfida. Pioli assente, Gasperini trasformato. Tudor serve... Allegri – Conte: la vera sfida. Pioli assente, Gasperini trasformato. Tudor serve di più
Napoli e Juve in alta quota. Modric da clonare. Segnali di Inter, ma non bastano.... Napoli e Juve in alta quota. Modric da clonare. Segnali di Inter, ma non bastano. Roma e Lazio ko
Vlahovic, il colpo Juve. Gasp con Dybala e poco mercato. Chivu e Pioli deludono.... Vlahovic, il colpo Juve. Gasp con Dybala e poco mercato. Chivu e Pioli deludono. L'urlo di Anguissa.
Napoli e Inter: le coppie che contano. Yildiz – Paz, fattore 10. Allegri e Sarri... Napoli e Inter: le coppie che contano. Yildiz – Paz, fattore 10. Allegri e Sarri male. L’impronta del Gasp
Leoni saluta. Non esageriamo con Donnarumma. L’Inter su Koné, attenzione al Gasp Leoni saluta. Non esageriamo con Donnarumma. L’Inter su Koné, attenzione al Gasp
Cataldi–Bove: emozione. Lookman in fuga. Vlahovic meglio di Hojlund. Finalmente Jashari... Cataldi–Bove: emozione. Lookman in fuga. Vlahovic meglio di Hojlund. Finalmente Jashari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
3 Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
4 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
5 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.1 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
Immagine top news n.2 181 giocatori partono per le nazionali: tutti i convocati di Serie A, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.4 Molto più che un vice Dybala: Soulé è già il riferimento tecnico della Roma di Gasperini?
Immagine top news n.5 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: la Roma vola con Gasp! Juve come un anno fa, crollo Toro
Immagine top news n.7 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.2 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Serie A, chi ha impressionato finora secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Immagine news Serie A n.2 Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Vogliamo consolidare la B e costruire basi solide per il futuro”
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni: "Mister Paolo Bianco non è mai stato a rischio"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Lovisa: "Ho bisogno di fare gavetta, un altro anno qui mi farà bene"
Immagine news Serie B n.4 Ternana, multa di 5.000 euro e tre mesi di inibizione per l'ex presidente D'Alessandro
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, infortunio alla mano per il portiere Adamonis. Salterà gli impegni con la Lituania
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato amichevole contro gli sloveni del Primorije. Per preparare al meglio l'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Golemic: "Questa squadra ha un cuore che non conosce resa"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanini esonerato dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Secondo pareggio di fila per il Cittadella, Marchetti avverte: "Non siamo ancora guariti"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.2 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso