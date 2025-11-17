Il Città di Fasano sogna in grande: nel mirino c'è Falco. Ma anche Falzerano del Monopoli

Al momento la vetta del Girone H di Serie D è sua, ma il margine di punti dal secondo posto - una lunghezza - è troppo esiguo, soprattutto alla luce delle ambizioni del club: ecco quindi che il Città di Fasano, probabilmente ancora prima dell'apertura del calciomercato invernale della categoria, potrebbe mettere a segno un prezioso colpo in attacco.

Stando infatti a quanto si legge sul portale dell'emittente tv Antenna Sud, il club pugliese ha messo nel mirino lo svincolato Filippo Falco, che andrebbe a sostituire Nicola Loiodice, ormai ai saluti dopo l’esclusione dalla rosa; cresciuto nelle giovanili di Bari e Lecce, il classe 1992 non ha mai militato in Serie D, ma solo in categorie professionistiche, e lo scorso anno si è diviso tra Carrarese in Serie B e Campobasso in Serie C. Potrebbe però essere convinto dal progetto del club, che sta per altro iniziando a sondare il terreno con il Monopoli per tentare di prelevare il centrocampista Marcello Falzerano, che da circa un mese sta vivendo un rapporto piuttosto teso con il club. Non sarebbe quindi un problema lasciare i colori biancoverdi.

Saranno quindi giorni sicuramene caldi per la compagine biancazzurra, che potrebbe però dare un segnale piuttosto notevole al campionato, anche se riuscisse a concretizzare una sola delle due operazioni. Non resta che attendere.