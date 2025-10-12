Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
...con Attilio Tesser

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:48A tu per tu
Alessio Alaimo

"L'Italia? Atteggiamento positivo, mi è piaciuto. Voleva fare la partita e l'ha fatta. La gara non è mai stata minimamente in discussione. L'Estonia, nel primo tempo soprattutto, era in palese difficoltà". Cos' a TuttoMercatoWeb.com Attilio Tesser commenta la vittoria dell'Italia contro l'Estonia.

Andremo al Mondiale?
"Sono e voglio essere fiducioso. La squadra anche sotto l'aspetto tattico ha fatto delle cose interessanti. Il calcio italiano deve tornare al Mondiale".

Serie A: la delusione?
"La Fiorentina, ma ho visto l'ultima partita e nel complesso m'è piaciuta. Vederla laggiù fa un po' impressione. Siamo ancora agli inizi, è la squadra che in questo momento sta rendendo meno. Ma sono sicuro che Pioli la tirerà fuori: ha un buon organico e lui è un ottimo allenatore".

La sorpresa?
"La Roma. Ha cambiato allenatore, che porta un sistema di gioco che alla Roma non avevano fatto. Con un organico simile negli ultimi anni è stata in zone medio basse. Le altre, invece, sono tutte delle conferme, come anche il Milan di Allegri che ha creato davvero una bella squadra".

E la B, mister?

"Bene Palermo e Venezia, ma soprattutto il Modena che non è una sorpresa. Magari è sorprendente vederlo primo, ma è una buonissima squadra che ogni anno ha sempre migliorato l'organico".

Delude lo Spezia...
"Lo dicono i numeri e non si scappa. E' una squadra forte, che consideravo insieme a Palermo e Venezia tra le candidate per il vertice. Ma c'è ancora del tempo. Ha fatto la finale l'anno corso e ha mantenuto l'allenatore che considero bravissimo".

Cosa serve allo Spezia per rialzarsi?
"Trovare morale, fiducia. L'organico è in grado di fare prestazioni importanti. Ha qualità e riuscirà a venirne fuori".

E lei, mister?
"Qualcosa c'è stato, circa una ventina di giorni. Aspettiamo. Qualcosa s'è mosso, vediamo....".

