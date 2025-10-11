Tesser: "Napoli ok, ma migliorabile. Troppi gol subiti? Togliete i centrali titolari alle altre"

Attilio Tesser, tecnico esperto e voce autorevole del calcio italiano, ha espresso parole di fiducia nei confronti del Napoli durante un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’allenatore ha sottolineato come, nonostante qualche difficoltà, la squadra di Antonio Conte resti solida e destinata a migliorare ulteriormente nel corso della stagione.

“Vedo solo cose positive per il Napoli – ha dichiarato Tesser –. È normale che ci siano aspetti da perfezionare, come accade anche a Milan e Inter, ma la squadra è forte e crescerà ancora, soprattutto nel gioco”.

L’ex allenatore del Modena ha poi analizzato il tema più discusso delle ultime settimane: i troppi gol subiti dagli azzurri. Tesser ha invitato a contestualizzare i numeri, ricordando le numerose assenze che hanno condizionato la retroguardia partenopea. “A Milano mancavano Buongiorno e Rrahmani, oltre ai terzini sinistri. È difficile giudicare una difesa quando non ci sono i titolari. Provate a togliere Modric o Leao al Milan: anche loro faticherebbero”, ha spiegato.