Triestina, Tesser: "Serve fiducia e determinazione, contro la Pro Vercelli sarà una gara difficile"

Oggi alle 19:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della sfida contro la Pro Vercelli, il tecnico della Triestina, Attilio Tesser, ha parlato della condizione della squadra e delle difficoltà del momento, invitando i suoi a reagire con determinazione.

"La fiducia che nasce dalla consapevolezza di aver meritato di più nelle ultime due gare non può, ma deve sopperire allo scoramento per le sconfitte" ha spiegato l’allenatore. "L’unica strada è guardare avanti, con fiducia e determinazione. Era difficile prima ed è difficilissimo adesso, ma questo non cambia i nostri obiettivi. La convinzione e la volontà di crederci restano fattori fondamentali".

Parlando degli avversari, Tesser ha sottolineato le qualità della Pro Vercelli: "Affrontiamo una squadra ben organizzata, che gioca con grande intensità, soprattutto in attacco, dove ha ragazzi molto interessanti. Corrono tanto, hanno qualità tecniche importanti e grande aggressività. Giocheremo su un campo sintetico e sarà fondamentale non commettere errori in uscita. Dentro il loro modo di giocare dovremo trovare le soluzioni provate in settimana per sfruttare qualche vantaggio".

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla situazione della rosa: "Silvestro domani partirà dall’inizio. In difesa siamo contati perché anche Moises non sta bene: verrà con noi, ma sono tre giorni che non si allena. Siamo davvero in emergenza dietro e impiegheremo Silvestro, che ha lavorato bene durante la settimana. Purtroppo si è fatto male Silvestri, un’assenza pesante sia per il carisma che per l’apporto tecnico. Ma niente alibi: chi scenderà in campo darà tutto".

Infine, una nota di cauto ottimismo: "Nella sfortuna, arrivano comunque buone notizie: pare che Silvestri possa recuperare più velocemente del previsto e tornare con noi già dalla prossima settimana. Nel male cerchiamo sempre di vedere il lato positivo".

