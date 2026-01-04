Union Brescia, Corini: "Gap col Vicenza? Ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo"

In vista della gara contro l'Arzignano, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato: "Abbiamo preparato la sfida nel modo giusto, ho trovato i ragazzi motivati e concentrati. Sono tornati preparati anche dal punto di vista atletico. Affronteremo una squadra che è in un momento molto positivo e che con Di Donato ha perso soltanto una volta: sarà un avversario tosto e ce lo certifica ancora di più il risultato della gara d'andata. Con la Dolomiti Bellunesi siamo stati in controllo del gioco per tutta la partita, mentre con l'Inter U23 abbiamo preso il controllo nella ripresa e ci abbiamo creduto nel finale: sono stati segnali importanti nella gestione dei 95-100 minuti di gioco. A livello numerico non c'è grande disponibilità nella rosa, ma nell'ultima partita sono stati fondamentali i cambi. Di Molfetta non ci sarà, preferiamo non sovraccaricarlo: mancheranno anche Balestrero e Vido. Cantamessa ha trovato poco spazio al Lumezzane nella prima metà di stagione e ora darà una mano a noi.

Siamo tutti molto concentrati su quello che dobbiamo fare, non corriamo il rischio di farci distrarre dal mercato. Abbiamo tutti una responsabilità importante verso società e tifosi, non permetterò a nessuno di distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo. Il calore dei nostri tifosi è fondamentale perché sappiamo che spinta ci danno: dovremo meritarci il supporto andando alla ricerca della prestazione e del miglior risultato possibile. Com'è la Serie C? Tutte le squadre sanno fare bene delle cose, ci sono allenatori preparati: a volte il margine d'errore è un po' più ampio rispetto ad altre categorie. E' un campionato di livello, avevo fatto tanti anni fa la C col Frosinone e per certi versi è il ritorno a un calcio antico. In ogni categoria ci sono delle cose molto belle, la passione sposta gli equilibri: in C ci sono realtà importanti o altre picole, come l'Arzignano, che si sono ritagliate spazio nel calcio che conta. Sono orgoglioso di poter rappresentare i colori dell'Union Brescia in questo processo di rinascita.

Gap col Vicenza? Tredici punti di distacco sono tantissimi, ma il Vicenza sta facendo un campionato straordinario che è frutto di due anni e mezzo di lavoro. Ci sono ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo: sappiamo quando sarà difficile andare ad insidiarli, ma proveremo a fare il meglio possibile. In questo periodo dovremo essere bravi a sopperire alle tante assenze. Il Vicenza sta facendo un torneo incredibile anche a livello di media punti. Abbiamo 19 gare per scrivere la nostra miglior posizione possibile, siamo tutti concentrati su questo"