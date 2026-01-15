Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Union Brescia, Orlandi rientra dal prestito all'Ospitaletto e si trasferisce alla Pergolettese

Union Brescia, Orlandi rientra dal prestito all'Ospitaletto e si trasferisce alla Pergolettese
Luca Bargellini
Oggi alle 14:00Serie C
Luca Bargellini

Ufficialità da parte dell'Union Brescia. Di seguito il testo della nota appena diffusa:

Union Brescia comunica il rientro dal prestito dall’A.C. Ospitaletto Franciacorta di Alessandro Orlandi e contestualmente cessione delle prestazioni sportive del centrocampista, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, alla U.S. Pergolettese.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
