Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"

Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Al Vicenza basta una rete di Giuseppe Cuomo per superare l’Ospitaletto e continuare il proprio percorso perfetto tra le mura amiche: undici vittorie su undici gare giocate in casa. Un ruolino impressionante che consente ai biancorossi di mantenere 11 punti di vantaggio sull’Union Brescia, rafforzando la leadership in classifica.

Al termine del match, il difensore e match winner ha analizzato il successo con grande lucidità:
"È andata bene, sono contento perché questa vittoria aiuta la squadra e dà sempre più fiducia. Segnare è importante, ma lo è ancora di più portare a casa i tre punti".

Cuomo ha poi allargato il discorso al percorso degli ultimi anni:
"In questi due anni abbiamo fatto grandi cavalcate, però purtroppo non siamo riusciti a raccogliere quanto meritavamo. Per questo dobbiamo capire che l’aspetto fondamentale è vincere: a volte giocando molto bene, altre volte soffrendo di più".

Infine, un passaggio sul valore psicologico dei risultati:
"Quando esci dallo spogliatoio e dal campo col sorriso, anche se magari sei stato meno brillante, quella sensazione ti dà fiducia e ti permette di lavorare meglio durante la settimana".

Articoli correlati
Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello... Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello con il Padova
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Torres in gol all'11'... Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Torres in gol all'11' di recupero
Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti il Vicenza. Trapani... Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti il Vicenza. Trapani sotto
Altre notizie Serie C
Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante" Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende... Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su... Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal... Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque... Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45' Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male" Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Casarano in difficoltà, Di Bari duro dopo il ko: "Troppi errori individuali, non... Casarano in difficoltà, Di Bari duro dopo il ko: "Troppi errori individuali, non è più accettabile"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
2 Real Madrid, Xabi Alonso minimizza: "La Supercoppa è il trofeo meno importante dell'anno"
3 Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"
4 Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
5 Supercoppa di Spagna, incasso record per il Barcellona. Ma ride anche il Real Madrid
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.1 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.2 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
Immagine top news n.3 Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.5 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.6 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.7 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"
Immagine news Serie A n.2 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
Immagine news Serie A n.4 Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"
Immagine news Serie A n.5 Zaniolo domani si opera al ginocchio, anche l'Udinese conferma: "Pulizia meniscale"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus e il duello con Thuram: "Grande attaccante, ma sfida non complicata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.5 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.5 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)