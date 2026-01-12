Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"

Al Vicenza basta una rete di Giuseppe Cuomo per superare l’Ospitaletto e continuare il proprio percorso perfetto tra le mura amiche: undici vittorie su undici gare giocate in casa. Un ruolino impressionante che consente ai biancorossi di mantenere 11 punti di vantaggio sull’Union Brescia, rafforzando la leadership in classifica.

Al termine del match, il difensore e match winner ha analizzato il successo con grande lucidità:

"È andata bene, sono contento perché questa vittoria aiuta la squadra e dà sempre più fiducia. Segnare è importante, ma lo è ancora di più portare a casa i tre punti".

Cuomo ha poi allargato il discorso al percorso degli ultimi anni:

"In questi due anni abbiamo fatto grandi cavalcate, però purtroppo non siamo riusciti a raccogliere quanto meritavamo. Per questo dobbiamo capire che l’aspetto fondamentale è vincere: a volte giocando molto bene, altre volte soffrendo di più".

Infine, un passaggio sul valore psicologico dei risultati:

"Quando esci dallo spogliatoio e dal campo col sorriso, anche se magari sei stato meno brillante, quella sensazione ti dà fiducia e ti permette di lavorare meglio durante la settimana".