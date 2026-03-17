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Serie C, si è chiusa la 32ª giornata: Vicenza promosso in B, la Triestina scende in D

Serie C, si è chiusa la 32ª giornata: Vicenza promosso in B, la Triestina scende in DTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
Daniel Uccellieri

Si è chiusa la 32ª di Serie C e sono arrivati i primi verdetti. Il Vicenza ha dominato il Girone A ed ha conquistato la matematica promozione in B con 6 giornate di anticipo. Saluta invece la Triestina, matematicamente retrocessa in Serie D. Nel girone B si riapre il discorso promozione, con l'Ascoli che si è portato a ridosso dell'Arezzo, mentre nel Girone C il Benevento è in fuga e già nel prossimo week end potrebbe festeggiare il ritorno in B.

SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Union Brescia 0-0
Ospitaletto-Trento 3-2
16' Messaggi (O), 25' e 29' Gobbi (O), 46' [aut.] Nessi (O), 59' Candelari (T)
Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1
36' Lakti
AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-1
27' Galeandro
Triestina-Pro Vercelli 2-3
21' [aut.] Vicario (T), 32' Huiberts (P), 65' [aut.] Del Favero (P), 76' [rig.] Comi (P), 90'+2 Voca (T)
Domenica 15 marzo
Cittadella-Dolomiti Bellunesi 2-1
31' Pittino (D), 62' Bunino (C), 94' Diaw (C)
Lumezzane-Pro Patria 1-0
8' Ghillani
Virtus Verona-Renate 2-2
11’ rig. Cernigoi (C), 47' Bonetti (R), 53' Fabbro (V), 58' Karlsson (R)
Lecco-Novara 0-0
Vicenza-Inter U23 2-1
31' Capello (V), 54' Stuckler (V), 66' Kamate (I)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Union Brescia 58, Trento 54, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50*, Lumezzane 44, Inter U23 42, Giana Erminio 42, Pro Vercelli 41, AlbinoLeffe 40, Novara 41, Ospitaletto 37, Arzignano Valchiampo 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. -8
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Pineto-Bra 2-1
52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)
Torres-Ravenna 2-2
34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)
Livorno-Carpi 2-2
18' [rig.] Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (C)
Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1
52' Tessiore
Vis Pesaro-Ternana 1-0
4' Di Paola
Sambenedettese-Campobasso 0-1
10' Magnaghi
Forlì-Juventus Next Gen 2-2
26' Coveri (F), 62' [rig.] Puczka (J), 72' Franzolini (F), 78' Anghelè (J)
Arezzo-Perugia 1-1
16' Montevago (P), 60' Tavernelli (A)
Gubbio-Ascoli 1-3
43' [rig.] e 55' [rig.] Gori (A), 62' Oviszach (A), 65' Di Massimo (G)
Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Casarano-Cosenza 2-1
32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)
Giugliano-Atalanta U23 3-1
28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)
Latina-Siracusa 2-1
15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)
Potenza-Cavese 2-2
7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)
Crotone-Salernitana 0-1
48' Achik
Team Altamura-Catania 1-2
26' Di Tacchio (C), 64' Curcio (T), 90'+6 Casasola (C)
Benevento-Foggia 1-0
18' Tumminello
Picerno-Trapani 1-1
12' Abreu (P), 44' Forte (T)
Domenica 15 marzo
Audace Cerignola-Sorrento 3-2
3' Ruggiero (AC), 25' rig. D'Ursi (S), 45'+7 Gambale (AC), 65' Cretella (S), 72' Gambale (AC)
Casertana-Monopoli 2-1
75' Longo (M), 82', 90' Butic (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 4,8 Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. -
Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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