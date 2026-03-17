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Possibili disagi per i tifosi dell'Atalanta in Baviera: domani previsto sciopero del trasporto pubblico

Possibili disagi per i tifosi dell'Atalanta in Baviera: domani previsto sciopero del trasporto pubblicoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 12:37Serie A
Simone Bernabei

Nonostante il risultato dell'andata non lascia particolare spazio ai sogni, domani sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera ci saranno comunque oltre 3500 tifosi dell'Atalanta pronti a sostenere la squadra di Raffaele Palladino proprio come fatto all'andata, quando la partita finì 6 a 1 per il Bayern Monaco.

Domani sera in Baviera i tifosi dell'Atalanta, e non solo loro, dovranno però fronteggiare alcune criticità riguardanti l'accesso allo stadio. Nelle ore della partita è infatti in programma uno sciopero dell'MVG, società di trasporto pubblico della zona. Considerando che all'Allianz Arena sono previsti circa 75 mila spettatori, il problema traffico potrebbe essere importante.

Il Bayern Monaco, insieme all'amministrazione comunale, sta comunque cercando soluzioni alla questione. Col precedente di poche settimane fa col Lipsia in Coppa di Germania che potrebbe fare scuola: nell'occasione, con uno sciopero in atto, l'MVG aveva comunque predisposto un servizio di navette da Marienplatz a Frottmaning, nei pressi dello stadio, con autisti che si erano prestati volontariamente. Possibile che anche domani sera si possa arrivare ad una direzione del genere.

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