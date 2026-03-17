Rosso e il futuro: "Vorrei coinvolgere gli imprenditori locali. Il Vicenza è di tutta la città"

“Forse meritavamo di fare il salto di categoria già qualche anno fa, ma questo è il calcio. In questa stagione però avevamo qualcosa in più, una squadra forte dove tutti sono uguali e dove non ci sono i super leader. Ora con questo spirito speriamo di fare bene anche il prossimo anno”. Intervistato da Tva il patron del Vicenza Renzo Rosso parla così della tanto sospirata promozione in Serie B arrivata ieri sera con sei turni d’anticipo rivolgendo poi uno sguardo al futuro.

Rosso infatti apre all’ingresso di nuovi soci che possano dare ancora più solidità e prospettive al club biancorosso: “Abbiamo una struttura solida e c’è serietà, mi auguro di coinvolgere molto di più gli imprenditori di questa città perché il club non è mio, ma di tutti i vicentini. - prosegue il patron come riporta Trivenetogoal.it -E più saremo più potremo ambire a traguardi importanti”.

A eventuali investitori stranieri Rosso comunque non chiude la porta: “So che il calcio piace molto agli imprenditori stranieri, soprattutto statunitensi e noi siamo aperti anche a loro per fare qualcosa di più e di meglio di ciò che stiamo facendo ora, i programmi sono tanti come lo stadio nuovo da vivere tutta la settimana, è un programma pesante che non vorrei fare da solo ma condividerlo”.