Il campionato diviso in due della Cremonese: 20 punti nelle prime 14 partite, 3 nelle 15 dopo

Un crollo così era davvero difficile da preventivare: nelle ultime quattro gare sono arrivate quattro sconfitte e zero punti, ma il collasso della Cremonese arriva da molto più lontano, una discesa repentina che nessuno si sarebbe aspettato da un maestro di salvezze qual è Davide Nicola, chiamato in estate alla corte grigiorossa per dare seguito alle sue recenti imprese (Cagliari, Empoli e così via). E nella prima parte di stagione, i lombardi sono andati ben oltre le proprie aspettative: 20 punti nelle prime 14, iniziando con l'impresa a San Siro contro il Milan e continuando con le vittorie contro Sassuolo, Genoa, Bologna e Lecce, l'ultima della stagione.

3 punti nelle seconde 15

Dal successo contro il Lecce del 7 dicembre il mondo grigiorosso si è capovolto: quello che sembrava un successo decisivo per la lotta alla salvezza, considerando i 20 punti conquistati in 14 partite, si è rivelato l'ultimo guizzo di una squadra che poi non ha saputo rialzarsi. Il ko del sabato successivo contro il Torino è stato l'inizio della fine: dopo la sconfitta coi granata sono arrivate 11 sconfitte e appena 4 pareggi, quindi 16 punti in meno rispetto a quanto fatto nello stesso periodo ad inizio campionato.

Le ultime nove gare della stagione

Lo scontro diretto del prossimo sabato contro il Parma dirà tanto, anche perché dopo la sfida ai ducali i grigiorossi avranno un calendario durissimo: Bologna, Torino, Lazio, Pisa e Como in casa, e trasferte a Cagliari, Napoli e Udine.