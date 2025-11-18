Vicenza, Gallo: "Sono un allenatore fortunato. Mercato? Servono 1-2 rinforzi di qualità"

Vicenza padrone del Girone A. Il suo alfiere, il tecnico Fabio Gallo, ha parlato dell'ottimo avvio di stagione del LaneRossi, attraverso i microfoni di TVA Vicenza nel corso della trasmissione 'Rigorosamente Calcio'. Ecco le dichiarazioni più importanti:

Sul calo nel secondo tempo contro il Renate: "Non è stata la nostra migliore giornata, non siamo stati bravi a trasformare le occasioni create e con il passare dei minuti la pressione saliva".

Sulla sua filosofia di gioco: "Io non sono un giochista e non amo la costruzione dal basso. Il calcio è molto semplice e non deve essere complicato per evitare di mettere in difficoltà i giocatori. A me non frega niente che palleggino nella metà campo bassa".

Sulla costruzione della rosa: "Abbiamo cercato le caratteristiche umane, chi volesse venire a Vicenza come punto di partenza e non di arrivo. Le caratteristiche tecniche spesso non bastano, servono anche le qualità morali".

Sul Vicenza come piazza: "Sono fortunato perché su 60 allenatori 55 vorrebbero allenare qui. Giocare qui non è per tutti e i giocatori dovranno fare in modo di rendere orgogliosi i tifosi".

Sul mercato di gennaio: "Credo sia da migliorare la rosa per uno-due giocatori. A volte è meglio meno giocatori bravi ma più performanti. Se devo prendere un giocatore da mettere al posto di Costa mi serve qualcuno che possa competere con lui".ù

Sulla profondità della rosa: "Abbiamo una rosa profonda con la capacità di cambiare la partita con le sostituzioni, cosa che le altre squadre non hanno. Le loro panchine non sono all'altezza della nostra".