...con Dario Canovi

"Milan-Napoli ha detto ciò che penso da tempo: i rossoneri sono accreditati per lo Scudetto. Il grande confronto è tra Milan e Napoli. Quando non hai partite infrasettimanali è tutto più facile". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

E la Juventus?

"Non ha l'organico per competere per due competizioni, come non l'aveva l'anno scorso. Mentre il Milan non ha l'infrasettimanale e proprio in virtù di questo ragionamento domenica mi sembra favorito".

Come vede la Roma di Gasperini?

"Ha giocato contro il Lille, che è una squadra tosta. Checché se ne dica, il campionato francese è comunque tosto. Alla Roma serviva un attaccante, se a gennaio arriva la squadra può alzare l'asticella. Ma in ogni caso credo che la Roma possa arrivare in Champions, non certo per lo Scudetto".

In campionato arranca la Fiorentina...

"Da Bologna e Fiorentina ci si aspettava un po' di più. Non prevedevo invece un grande campionato per il Torino".

Da Baroni ci si aspettava di più?

"No. L'organico del Torino è insufficiente. Ha una rosa da zona alta a destra della classifica".

Lookman e il futuro: dove lo vede a gennaio?

"Credo che l'Atalanta se lo terrà stretto. Almeno fino all'estate. E' un calciatore importante, è rimasto. Penso che la Dea non ne farà a meno a gennaio".