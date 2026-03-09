TMW Radio Antonio Paganin: "Inter troppo piatta e leziosa. Genoa, De Rossi molto bravo"

A parlare di derby e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Genoa, vittoria importante contro la Roma:

"Bisogna dar grande merito al lavoro di De Rossi. Difficile pensare a un Genoa in bagarre con quelle dietro. Ha fatto molto bene, difficilmente molla l'osso con questo animo. De Rossi ha imparato a mettere da parte le emozioni, parla con cognizione di causa, sa dove mettere le mani dentro una squadra che aveva qualità ma ha avuto difficotlà. Ha rimesso la barra dritta, gioca bene e dei giocatori che te la possono decidere. E' entrato dentro la testa dei giocatori e riesce a trasmettere il suo credo calcistico. E non è una cosa così banale".

Derby, perché ha vinto il Milan e perché ha perso l'Inter?

"Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allentore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. Due occasioni le hai avute, ma ho visto una squadra leziosa".

Campionato riaperto?

"No, l'Inter è ancora fuori portata. L'Inter per perdere deve un po' addormentarsi, cosa che non abbiamo mai visto con le piccole. Il grosso degli scontri diretti poi lo ha già superato, difficile che perda altri punti per strada importanti".