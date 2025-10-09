Ufficiale Dalla Serie A all'Eccellenza. Nicola Citro a 36 anni approda al Bisceglie

Nonostante le 36 primavere Nicola Citro non sembra avere alcuna intenzione di smettere con il calcio giocato.

Pochi minuti fa, infatti, è arrivata l'ufficialità della sua nuova avventura: l'attaccante salernitana è un nuovo calciatore del Bisceglie, club di Eccellenza pugliese.

LA CARRIERA - Il mancino d'attacco originario di Fisciano non ha certo bisogno di presentazioni, potendo vantare un'esperienza pluriennale in Serie B con l'acuto della promozione in A raggiunta con la maglia del Frosinone nella stagione 2017/18, un'annata in cui è sceso in campo per 34 volte realizzando gol decisivi come quelli contro la Ternana, il Novara e il Venezia, tutti fondamentali per il cammino dei ciociari verso la massima serie. La sua carriera però è iniziata dalle serie minori: prima la Promozione con la Sanseverinese, poi l'Eccellenza e la D con l'Ebolitana, ancora la quarta serie con Valle Grecanica, Messina e Marcianise, fino alla chiamata in cadetteria al Trapani, in cui ha trascorso tre anni prima del passaggio al Frosinone. In giallazzurro Citro ha vissuto due parentesi, la prima nel 2017/18 e la seconda nel 2019/20, intervallate da un'altra esperienza in B, con il Venezia. Nel 2020 il suo primo assaggio di Puglia, al Bari, con cui ha disputato due stagioni contribuendo al ritorno in B dei Galletti (da ricordare la rete del successo al 92' contro la Virtus Francavilla al "San Nicola"). Nel settembre 2022 è poi passato alla Pistoiese, in D, stessa serie dei suoi tre club successivi, Casarano, Matera e Brindisi.