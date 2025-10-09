Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Il Cesena è al lavoro per blindare due giocatori di grande rendimento in questo inizio di stagione come il portiere Jonathan Klinsmann, in scadenza a fine stagione, e il centrocampista Tommaso Berti, fino al 2026 con opzione per un altro anno.
Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che con l’entourage del centrocampista, impegnato con la nazionale Under 21 che domani giocherà proprio al Manuzzi la sfida contro la Svezia, si sta già parlando da qualche settimana con l’obiettivo di arrivare un accordo che possa portare il rapporto fra le parti al 2028.
Successivamente in programma c’è anche un incontro con gli agenti del portiere statunitense con l’obiettivo di chiudere entro la fine di questo 2025 l’accordo per prolungare il contratto e non rischiare di arrivare a ridosso della scadenza con il rischio di perdere un giocatore che è entrato anche nelle convocazioni della sua nazionale e potrebbe essere convocato per il Mondiale della prossima estate che gli Stati Uniti, assieme a Canada e Messico, ospiterà.
