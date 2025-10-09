CR7 primo calciatore miliardario della storia: come sono divisi i suoi investimenti

Nei giorni scorsi Bloomberg ha spiegato come Cristiano Ronaldo fosse diventato il calciatore più pagato di sempre, col portoghese che ha superato il miliardo di euro di patrimonio. Per la precisione, si stima che il suo patrimonio tocchi 1,2 miliardi di euro.

Più nello specifico va Class CNBC che spiega come negli anni il capitano dell'Al Nassr abbia investito buona parte dei suoi guadagni, diversificando il proprio portafoglio. I principali proventi arrivano dallo stipendio che il club saudita gli riconosce, circa 400 milioni di euro all'anno con annessa la cessione di una percentuale delle quote societarie. Prima di questo faraonico rinnovo, l'ex Juventus dagli stipendi fra il 2002 e il 2023 aveva incassato circa 550 milioni di euro, più 175 milioni dalle sole sponsorizzazioni pubblicitarie fra cui Armani e Nike, con cui ha un contratto da 18 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda gli investimenti, CR7 come detto ha un portafoglio diversificato: fra i suoi interessi c'è il mercato immobiliare, soprattutto legato al Portogallo. Poi i settori dell'hotellerie e dell'ospitalità, moda e cosmetici, fitness e benessere con anche una clinica estetica. Più startup e partecipazioni, come quella nell'Al Nassr appunto, oltre a beni di lusso come auto, orologi e non solo.