Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena

In casa Spezia è tutto pronto per lo sbarco del patron Thomas Roberts. Il numero uno bianco, come riferisce Il Secolo XIX, tornerà in Italia neo prossimi giorni e sarà al Picco per la sfida contro il Cesena in programma il 18 ottobre dopo la pausa per le gare delle nazionali.

In questi giorni Roberts ha avuto una serie di colloqui con il presidente Charlie Stillitano e la dirigenza, non solo in vista della chiusura del bilancio, ma anche per analizzare il momento della squadra e la posizione del tecnico Luca D’Angelo. L’investitore statunitense è apparso convinto di poter ribaltare la stagione, risalire la china e conquistare un posto nei play off. Le motivazioni dello statunitense sono infatti intatte e il suo arrivo in città potrebbe dare slancio e motivazioni alla squadra.

Nonostante il passivo da 26 milioni di euro certificato nella giornata di ieri con la chiusura del bilancio, il proprietario degli Aquilotti ha comunque deciso di portare avanti i progetti già in programma relativi soprattutto agli impianti: dal museo dentro il Picco, alla costruzione dei locali sotto la Ferrovia fino ai vari interventi tecnici necessari per proseguire con l’ammodernamento di stadio e centro sportivo.