Trento, Giacca: "Positività come parola d'ordine. Tabbiani troverà la soluzione"

Mauro Giacca, presidente del Trento ha voluto mandare un messaggio all'ambiente, volto all'ottimismo, in un momento di difficoltà della squadra:

"La parola d’ordine dev’essere positività: non perché vogliamo presentare una realtà diversa da quella che è, ma perché siamo convinti che presto il vento cambierà. Almeno due dei nostri pareggi potevano essere vittorie, per questo sono convinto che la squadra ne verrà fuori. Non credo che i giocatori sentano la pressione: creiamo tanto, abbiamo preso diversi pali, ma significa che siamo sul pezzo. Manca solo un pizzico di fortuna.

Pellegrini? Lavora molto per la squadra, e quando troverà il primo gol su azione si sbloccherà definitivamente. Ho grande fiducia in lui. Sono sicuro che Tabbiani troverà le soluzioni migliori, tecniche e tattiche. Magari, da tifoso, a volte mi piacerebbe vedere il 4-4-2, ma l’allenatore è lui e gode della nostra piena fiducia. Fiamozzi rappresenta un grande orgoglio per tutto il Trentino, vederlo in campo è una soddisfazione enorme. Certo, ultimamente subiamo troppi gol, ma non sono preoccupato: serve ancora un po’ di pazienza, e sono certo che il Trento dimostrerà presto il suo valore. Nelle ultime due gare abbiamo segnato quattro reti e ci presentiamo spesso in zona offensiva: manca solo una piccola scintilla".