Sambenedettese, De Angelis: "Konaté rinnova. Sta dimostrando tutto il suo valore"

Stefano De Angelis, direttore sportivo della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne del Corriere Adriatico per analizzare l'ottimo momento della compagine allenata da Ottavio Palladini:

"Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, senza cali di tensione. Ho sempre visto bene la squadra, anche quando non arrivavano i risultati. Siamo un gruppo giovane e può capitare un calo fisico o mentale. Sappiamo il nostro percorso e conosciamo il valore delle squadre più forti, ma chi gioca contro di noi sa che dovrà sudarsela. La vittoria di Perugia è stata la svolta: ci ha dato fiducia, consapevolezza e serenità".

Il ds invita però a non farsi ingannare dalla classifica: "Conta poco adesso. Dobbiamo pensare a migliorare partita dopo partita, con l’obiettivo di crescere. Ovviamente fa piacere essere nelle zone alte, ma l’importante è la continuità".

Sul fronte mercato, il dirigente conferma il rinnovo di Amadou Konaté fino al 2028: "Era una scommessa fatta in estate e sta dimostrando tutto il suo valore. Abbiamo mantenuto la promessa. Se qualcuno dovesse bussare alla porta, sapremo come difenderci".

Attenzione anche alle richieste per Orsini, Moussa Touré e Bongelli, giovani in rampa di lancio. Domenica, intanto, arriva il Ravenna, reduce da sei successi consecutivi. "Affronteremo una squadra forte, ma stiamo bene e ce la giochiamo con tutti. Speriamo di regalare un’altra gioia ai nostri tifosi".