Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO dell'Inter

Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell'Inter, è stato eletto nella giornata di oggi nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC. Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'EFC a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia: "Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista", le parole riportate dai canali ufficiali dell'Inter.

A margine dell'Assemblea Generale dell’EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel a Roma, inoltre, Marotta ha rilasciato anche altre dichiarazioni: "Il ritorno del Barcellona è un segnale? E' un atto spontaneo, da parte il Barcellona c'è un sentimento molto positivo nei confronti dell'organizzazione, abbiamo accolto con grande entusiasmo questo ritorno, è importante avere il Barça dentro questo organismo".

Come vede il futuro del calcio europeo e il ruolo dell'Italia?

"Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo ma mi aspetto maggior dialogo, ci deve essere salvaguardia del nostro fenomeno da tutti i punti di vista, considerando la simbiosi tra Italia ed Europa".