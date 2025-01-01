Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"

A corredo del comunicato dell'ufficialità del rinnovo di Raphael Odogwu con il Sudtirol fino al 30 giugno 2027 sono arrivate anche le parole del direttore sportivo del club di Bolzano, Paolo Bravo:

“Raphael Odogwu ha rinnovato il contratto per un’ulteriore stagione, un riconoscimento meritato per quanto ha fatto in questi anni. Il rinnovo premia l’evoluzione che ha avuto come giocatore e, soprattutto, il contributo fondamentale che ha fornito alla squadra nel raggiungere importanti traguardi".

Queste, invece, le considerazioni dell'attaccante: “Questo rinnovo mi rende estremamente felice. Sono arrivato cinque anni fa e, con questo nuovo contratto, il mio percorso con la società raggiungerà i sette anni: un periodo più lungo di quanto avrei mai immaginato. Provo profonda gratitudine e desidero ripagare sul campo la fiducia che la società ha riposto in me fin dal primo momento. Quando sono arrivato a 29 anni, non avrei mai pensato di poter raggiungere traguardi così importanti. Ci speravo, ma non lo immaginavo. E invece, grazie al lavoro costante, sia individuale sia di squadra, siamo riusciti a portare la società a livelli davvero elevati. In questi anni ho avuto l’onore di affermarmi come uno dei senatori e leader dello spogliatoio, assumendomi maggiori responsabilità, soprattutto nei confronti dei più giovani. In questo percorso ho avuto la fortuna di poter osservare e imparare da professionisti come Fabian Tait e Giacomo Poluzzi, prendendo spunti preziosi per affinare il mio ruolo e contribuire alla crescita del gruppo".