Calciomercato Inter, conferme su Alajbegović e interesse per Laurienté

L'Inter ha quasi raggiunto l'obiettivo scudetto e si apre il calciomercato, cambio di modulo ed esterni. Potrebbe arrivare Palestra, in uscita Carlos Augusto e Dumfries

Il cambio modulo, che spesso entra negli articoli inerenti l'Inter del futuro, non è assolutamente da escludere.

Difesa 3, con centrocampo a 4 e due esterni o trequartisti alle spalle di una punta.

Questo il modulo "emiliano" di Chivu, anche se non si esclude una difesa a 4, ma sempre con una punta e due alle spalle della stessa. Per questo non puoi avere alle spalle di Lautaro, lui l'unica vera punta, con Pio Esposito pronto a subentrare, solo Thuram e Bonny e chiedere loro di snaturarsi e fare gli esterni o giocare alle spalle della punta. Si devono avere veri e propri interpreti del ruolo e oltre al giovane Alajbegović, in settimana la redazione de L'Interista ha parlato della stima nerazzurra verso il bosniaco, la dirigenza avrebbe fatto osservare l'esterno Armand Gaëtan Laurienté, questo è quello che siamo riusciti a raccogliere. Il francese, 27 anni, gioca nel Sassuolo e in campionato ha giocato 33 partite segnando 5 gol e fornendo ai compagni 8 assist. Il giocatore, in grado ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, potrebbe essere molto utile alla nuova rosa nerazzurra. Il suo contratto scade nel 2027 e per questo potrebbe esserci una richiesta più bassa rispetto al vero valore del francese.

Il Sassuolo chiede comunque una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Sarà un mercato molto impegnativo per i dirigenti nerazzurri.

Atalanta su Carlos Augusto

Se l'Atalanta arrivasse a Milano con una offerta ufficiale per Carlos Augusto, i nerazzurri di Milano potrebbero immediatamente affondare il colpo su uno degli obiettivi primari, Palestra. Cartellino più costoso rispetto a quello di Carlos Augusto, ma sarebbe un esborso molto più contenuto. Tutto questo se Dumfries dovesse andare in Inghilterra, perchè proprio la Premier potrebbe essere la nuova casa dell'olandese.

Manchester UTD, Aston Villa i club più attenti alla situazione Dumfries.