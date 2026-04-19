Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, conferme su Alajbegović e interesse per Laurienté

Calciomercato Inter, conferme su Alajbegović e interesse per Laurienté
Oggi alle 08:17Altre Notizie
Redazione TMW
L'Inter ha quasi raggiunto l'obiettivo scudetto e si apre il calciomercato, cambio di modulo ed esterni. Potrebbe arrivare Palestra, in uscita Carlos Augusto e Dumfries

Il cambio modulo, che spesso entra negli articoli inerenti l'Inter del futuro, non è assolutamente da escludere.
Difesa 3, con centrocampo a 4 e due esterni o trequartisti alle spalle di una punta.
Questo il modulo "emiliano" di Chivu, anche se non si esclude una difesa a 4, ma sempre con una punta e due alle spalle della stessa. Per questo non puoi avere alle spalle di Lautaro, lui l'unica vera punta, con Pio Esposito pronto a subentrare, solo Thuram e Bonny e chiedere loro di snaturarsi e fare gli esterni o giocare alle spalle della punta. Si devono avere veri e propri interpreti del ruolo e oltre al giovane Alajbegović, in settimana la redazione de L'Interista ha parlato della stima nerazzurra verso il bosniaco, la dirigenza avrebbe fatto osservare l'esterno Armand Gaëtan Laurienté, questo è quello che siamo riusciti a raccogliere. Il francese, 27 anni, gioca nel Sassuolo e in campionato ha giocato 33 partite segnando 5 gol e fornendo ai compagni 8 assist. Il giocatore, in grado ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, potrebbe essere molto utile alla nuova rosa nerazzurra. Il suo contratto scade nel 2027 e per questo potrebbe esserci una richiesta più bassa rispetto al vero valore del francese.
Il Sassuolo chiede comunque una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Sarà un mercato molto impegnativo per i dirigenti nerazzurri.

Atalanta su Carlos Augusto
Se l'Atalanta arrivasse a Milano con una offerta ufficiale per Carlos Augusto, i nerazzurri di Milano potrebbero immediatamente affondare il colpo su uno degli obiettivi primari, Palestra. Cartellino più costoso rispetto a quello di Carlos Augusto, ma sarebbe un esborso molto più contenuto. Tutto questo se Dumfries dovesse andare in Inghilterra, perchè proprio la Premier potrebbe essere la nuova casa dell'olandese.
Manchester UTD, Aston Villa i club più attenti alla situazione Dumfries.

Articoli correlati
Il Como stavolta delude, La Provincia in prima pagina: "Sassuolo alle spalle, ora... Il Como stavolta delude, La Provincia in prima pagina: "Sassuolo alle spalle, ora su la testa"
"Trappola Verona, vietato sbagliare": il Quotidiano Sportivo in prima pagina avvisa... "Trappola Verona, vietato sbagliare": il Quotidiano Sportivo in prima pagina avvisa il Milan
Juventus per blindare la Champions, Tuttosport e la richiesta di Spalletti: "Ancora... Juventus per blindare la Champions, Tuttosport e la richiesta di Spalletti: "Ancora di più"
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, conferme su Alajbegović e interesse per Laurienté Calciomercato Inter, conferme su Alajbegović e interesse per Laurienté
Il Parma può brindare alla salvezza, Cuesta obiettivo centrato! Il Parma può brindare alla salvezza, Cuesta obiettivo centrato!
Oggi in TV, Serie A: stasera Juventus-Bologna, ecco dove vederla Oggi in TV, Serie A: stasera Juventus-Bologna, ecco dove vederla
Le partite di oggi: il programma di domenica 19 aprile Le partite di oggi: il programma di domenica 19 aprile
Roma-Atalanta 1-1: il tabellino della gara Roma-Atalanta 1-1: il tabellino della gara
Napoli-Lazio 0-2: il tabellino della gara Napoli-Lazio 0-2: il tabellino della gara
Adidas lo scarica, il Basilea pure: cancellato il concerto di Kanye West allo stadio... Adidas lo scarica, il Basilea pure: cancellato il concerto di Kanye West allo stadio
Udinese-Parma 0-1: il tabellino della gara Udinese-Parma 0-1: il tabellino della gara
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 I risultati del Milan allarmano, quelli delle altre aiutano. A Verona, occasione per Allegri
Immagine top news n.1 Inter, lo scudetto è a portata di mano. Chivu ora punta al double con la Coppa Italia
Immagine top news n.2 Spalletti studia le mosse: tanti dubbi, ma Yildiz stringe i denti per giocare
Immagine top news n.3 L'Inter è in fuga, la Juventus vuole provarla. La classifica aggiornata di Serie A e le probabili formazioni
Immagine top news n.4 Il Napoli alza bandiera bianca: 0-2 con la Lazio. Conte: "Futuro? Vengo strumentalizzato"
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Immagine top news n.6 Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco
Immagine top news n.7 Occasione Juventus. Nella giornata in cui tutte steccano, Spalletti può andare in fuga Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Benevento, Floro Flores e i suoi modelli: "Ho iniziato da Grosso, Spalletti mi ha colpito"
Immagine news Serie A n.2 Il Pisa si aggrappa all'Arena, esodo Genoa per blindare la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Napoli, figuraccia inaccettabile: 0 tiri in porta dopo 21 anni ma Conte non dà spiegazioni
Immagine news Serie A n.4 Palladino-Atalanta, un rinnovo perfetto all'insegna dell'ambizione. Ecco perché
Immagine news Serie A n.5 Udinese spenta contro il Parma: Elphege interrompe la striscia di risultati positivi
Immagine news Serie A n.6 Torino, D’Aversa alza l’asticella: “Un pari a Cremona mi dispiacerebbe”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude la 35ª giornata: tre le gare in programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Padova-Reggiana: Breda contro Bisoli, sfida oltre la paura
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Carrarese-Pescara: Calabro per rimanere agganciato al treno dei playoff
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, altro scossone: anche il Presidente Esecutivo del CDA fa un passo indietro
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il presidente del Cda Filippo Polcino rimette il proprio mandato
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Caserta: "Dipende tutto da noi, non dobbiamo fare calcoli"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "C piacerà ancora!". Il Forlì vince e conquista la salvezza diretta con un turno di anticipo
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vittorie per Arezzo e Ascoli: per la promozione tutto rimandato all'ultima giornata
Immagine news Serie C n.3 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.4 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?