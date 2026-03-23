TMW Di Canio esalta Pio Esposito: "Mi sembra il ragazzo di un tempo. Ha un solo difetto"

Di seguito un estratto di Paolo Di Canio al Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Dopo alcune parole spese su Rafa Leao (LEGGI QUI) ha detto la sua anche su Pio Esposito:

“Tutt’altra storia. Si vede che ha motivazione interiore. Mi sembra il ragazzo di un tempo. Non perché i ragazzi di oggi non abbiano voglia, basta vedere Yildiz. Però mi sembra proprio il giocatore di un’altra epoca, l’unico difetto è che in area non ha velocità, però mi fa impazzire. Vedere sto ragazzo che si sbatte, che fa l’ultima girata, che ci rimane perché gli hanno tirato la maglia: ce lo teniamo ben stretto, perché è veramente una forza della natura. Anzitutto per attitudine: uno come lui ci serve. Ora ci aspetta una lotta. Non voglio istigare nulla: il Galles vuole fare la storia, idem la Bosnia. Pio mi piace tantissimo, la difficoltà è capire se può essere l’attaccante indiscutibile dell’Inter per i prossimi dieci anni: può diventare una sorta di Luca Toni”.