Bastoni, il dolore è gestibile. Gattuso spera di recuperarlo per l'Irlanda del Nord

Buone notizie da Coverciano riguardanti Alessandro Bastoni. Il difensore ha fatto lavoro differenziato assieme a uno dei preparatori atletici. Al termine della seduta ha fatto sapere che il dolore è gestibile, come si evince dalle immagini trasmesse da Sky. Il giocatore ha saltato l'ultima sfida contro la Fiorentina per i problemi alla caviglia e anche nel turno precedente, contro l'Atalanta, non è sceso in campo pur essendo fra i convocati e in panchina.

In conferenza stampa, il ct Rino Gattuso si era così espresso: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo. Chiesa ieri s'è presentato alla convocazione, aveva piccoli problemi fisici e abbiamo deciso di non farlo rimanere".

In un altro passaggio il CT ha poi pubblicamente ringraziato Bastoni, difensore da ieri a Coverciano nonostante il problema alla tibia: "Sapete tutti il problema che ha avuto. Da ieri mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità mostrata".