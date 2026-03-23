Lutto per Igor Tudor. Messaggi di cordoglio di Lazio e Juve: "Vicini a lui e alla sua famiglia"

Dopo la scomparsa del padre di Igor Tudor, Lazio e Juventus, le due società nelle quali ha lavorato come allenatore negli ultimi anni l'ex difensore, hanno pubblicato sui propri profili social ufficiali due messaggi di cordoglio per il croato, esprimendo tutta la loro vicinanza in un momento difficile come questo.

Il messaggio della Lazio.

"La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre".

Il cordoglio della Juventus.

"Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre".

La tragica notizia appresa dopo la partita contro il Nottingham Forest.

Igor Tudor nella giornata di ieri è stato impegnato sulla panchina del Tottenham nella gara persa dagli Spurs per 3-0 in casa, in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, e subito dopo la fine della gara è stato informato della tragica notizia che ha colpito lui e la sua famiglia. Per questo motivo l'allenatore non ha preso parte alle interviste post partita, con il suo collaboratore Bruno Saltor che aveva spiegato brevemente in sala stampa: "Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso, è una questione personale e ovviamente è un momento difficile per lui".