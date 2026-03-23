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Italia-Irlanda del Nord, per la prima volta audiodescrizione anche da remoto

Italia-Irlanda del Nord, per la prima volta audiodescrizione anche da remotoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 13:01Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Una app dedicata per ipovedenti aperto a 500 persone

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Giovedì, in occasione della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti - che dal 2022 ha coinvolto più di 200 tifosi in tutti gli incontri casalinghi della Nazionale - sarà disponibile per la prima volta anche da remoto: fino a 500 persone potranno seguire la gara da casa, attraverso il proprio smartphone, collegandosi al servizio tramite un'app dedicata.

"Un'iniziativa che conferma l'impegno della Federazione nel rendere il calcio sempre più inclusivo - spiega la Figc sul suo sito - abbattendo le barriere e offrendo a ogni tifoso la possibilità di condividere la passione per gli Azzurri, ovunque si trovi".

Oltre al servizio da remoto, i tifosi non vedenti e ipovedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano potranno vivere il match con l'Irlanda del Nord direttamente allo Stadio di Bergamo, seguendolo dai propri smartphone attraverso un'audiocronaca dedicata e inclusiva. (ANSA).

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